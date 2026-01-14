Economia
L'IPC del 2025 se situa al 2,7%
El valor s'ha mantingut estable des de l'octubre passat
L'índex de preus de consum (IPC) del 2025 es va situar al 2,7%, tal com ha anunciat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres. L'IPC s'ha mantingut igual des de l'octubre del 2025, i és el valor de referència per determinar l'evolució dels preus dels béns i serveis que consumeixen les famílies per fixar els paràmetres per als increments salarials o de la renda dels lloguers.
El Govern d'Andorra ha fet servir aquest valor multiplicat per dos per augmentar el salari mínim, que enguany se situa en 1.525,33 euros mensuals, tal com ha anunciat Casal.
