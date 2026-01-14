Andorra la Vella
Losada afirma que per un "error humà" els preus d'infància i joventut estan mal calculats
L'errada s'esmenarà al BOPA del 21 de gener
La cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada, assegura que la pujada dels preus de les guarderies és un "error humà" que es corregirà en el següent BOPA. La cònsol ha explicat aquesta tarda que el passat desembre es van aprovar els pressupostos i taxes, i que els preus han de pujar segons l'IPC, que és un 2,7%.
Olalla ha apuntat que l’augment no és només en les escoles bressol, sinó que és un 2,7% en totes aquelles activitats que tenen a veure amb infants i joventut, que afecten activitats de lleure, activitats d'escoles bressol, de cultura o d'esports. Totes aquestes activitats es veuen afectades per aquest "error de càlcul de percentatge" que s'esmenarà el pròxim dia 21 de gener al BOPA. A partir del dia 22 de gener es farà arribar informació amb els preus reals a les famílies.
