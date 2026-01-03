ECONOMIA
L’IPC avançat del desembre se situa en un 2,7% interanual
L’indicador avançat de l’IPC d’Andorra del desembre del 2025 es va situar en el +2,7%, una dècima per sota del novembre. Aquesta dada, si es confirma, indicaria una lleugera moderació en la pressió inflacionista, atribuïda sobretot a la baixada de preus del transport i de l’habitatge. No obstant això, el comunicat no ofereix informació sobre l’evolució dels preus dels aliments ni tampoc sobre la inflació subjacent, fet que limita la lectura estructural del comportament de preus. En comparació, Espanya va registrar un +2,9% i tampoc es va detectar una davallada significativa. L’absència de dades sobre components essencials com l’alimentació o els serveis bàsics dificulta valorar si la inflació afecta el consum diari de les llars. Caldrà esperar a la dada definitiva, el 15 de gener.
L’indicador no detalla els preus dels aliments