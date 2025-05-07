Impostos
Espanya retorna 6,2 milions en ‘tax free’ el 2025, un 5,7% menys que l’any anterior
L'import global recuperat pels compradors ha disminuït en 374.514 euros
Espanya ha retornat 6.218.215 euros en concepte de tax free durant el 2025, segons les dades facilitades per l’Agència Espanyola d’Administració Tributària. La devolució de l’IVA a andorrans i residents a Andorra s’ha tramitat a través del sistema DIVA, amb un total de 167.224 sol·licituds, de les quals 158.502 han estat segellades i conformes.
L'import recuperat pels compradors durant el 2024 per tax free va ascendir a 6.592.729 euros, el que suposa que aquest any el total ha disminuït en 374.514 euros, un 5,7% respecte a l'exercici anterior. En canvi, el nombre total de sol·licituds DIVA registrades ha augmentat, passant de 149.607 operacions el 2024 a les 167.224 d’aquest 2025, és a dir, un increment de l’11,8%.
La categoria principal en les sol·licituds de reemborsament correspon a compres de productes alimentaris, que continuen concentrant la major part de les devolucions efectuades.
