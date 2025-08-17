L'IVA DE LES COMPRES AL PAÍS VEÍ
Espanya retorna 2,76 milions pel ‘tax free’ durant el primer semestre
És una xifra molt similar de devolucions a la del mateix període de l’any passat
El balanç semestral de les operacions de tax free a la duana de la Farga de Moles dona xifres pràcticament idèntiques a les del primer semestre del 2024. Segons la informació facilitada i recopilada per l’agència tributària del país veí les sol·licituds de devolució de l’IVA de productes adquirits a Espanya van suposar 2.764.105 euros. En total, es van tramitar un total de 75.727 peticions de tax free. En el primer semestre de l’any passat, l’import retornat es va aproximar als 2,76 milions després de tramitar un total de 70.882 tiquets. Cal recordar que el 2024 es va tancar amb una devolució total de 6,6 milions, pràcticament 1,5 milions per sobre de les dades del 2023 i evidenciant l’impacte major de l’hàbit dels residents d’acudir a comprar fora d’Andorra. I la informació facilitada també apunta que es tracta de la compra bàsica perquè els tiquets d’alimentació són els que generen el major volum de peticions de devolució de l’impost. Cal recordar que es tracta d’un fenomen lligat a la instal·lació del primer gran supermercat a la Seu d’Urgell que tramitava el retorn de l’IVA, Mercadona, que ha continuat amb l’obertura de dos establiments més de grans cadenes, Aldi i Bonpreu Esclat, que també faciliten el procés.
Qualsevol compra a Espanya que superi els 300 euros i que es beneficïi del tax free s’ha de declarar després a la duana andorrana per fer el pagament corresponent de l’IGI. Un tràmit que s’ha mirat d’agilitar amb una tramitació a través d’una aplicació de mòbil. El comerç ha denunciat tot sovint que molts consumidors no fan aquest pagament, queixant-se que acaba esdevenint competència deslleial.