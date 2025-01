Espanya retorna 6,6 milions pel ‘tax free’

Verificat per

El balanç del tax free tramitat per residents a Andorra que compren a Espanya i demanen el retorn de l’IVA evidencia el creixement d’aquesta fórmula; el fenomen de comprar al territori veí del sud buscant l’estalvi ha suposat 6,6 milions durant el 2024, segons les xifres facilitades ahir per l’Agència Tributària d’aquest país. Un impacte econòmic del retorn impositiu que suposa un augment del 30,5% en comparació amb els 5.049.142 euros que es van comptabilitzar el 2023.

Les devolucions corresponen a 149.607 operacions de compra segellades pel sistema DIVA, quan en l’exercici anterior havien estat 129.254. Per tant, un augment de prop del 16% de validacions de factures. Un any més, la hisenda veïna assenyala que la majoria de sol·licituds de reemborsament han estat per compres de productes d’alimentació a comerços en territori espanyol. Un fenomen lligat a la instal·lació del primer gran supermercat a la Seu d’Urgell que tramitava el retorn de l’IVA, Mercadona, que durant l’any passat s’ha ampliat amb dos establiments més de grans cadenes, Aldi i Bonpreu Esclat, que han obert portes al poble fronterer.

El mes de més demanda de tramitacions del tax free va ser el novembre, amb 14.391, però l’impacte econòmic de les devolucions va ser molt superior a l’agost, quan la xifra de retorn per compres de residents o nacionals andorrans va sumar 923.619,8 euros, corresponents a 12.219 tramitacions de DIVA. En segon lloc es va situar un mes marcat per l’elevat consum, el desembre, quan les devolucions van suposar 716.976,2 euros corresponents a 13.091 operacions. Precisament, el 2023 va ser l’últim mes de l’any el que va sumar la quantitat més alta, amb 627.634,4 euros repartits en 12.418 tiquets de compra.

En el cantó contrari hi ha el gener, amb la xifra més baixa d’operacions (10.428), que van suposar 387.764,4 euros retornats. El 2023, el període més fluix va ser l’agost, amb 324.000 euros de balanç.