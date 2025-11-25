TRIBUNALS
Els Pujol demanen la nul·litat del judici al·legant que la investigació és il·legal
Els advocats de la família Pujol Ferrusola van demanar la nul·litat del judici per “vulneració de drets fonamentals, acusació genèrica i abstracta de la Fiscalia anticorrupció, i prescripció”. El judici va començar ahir a l’Audiència Nacional de Madrid i, segons va informar mitjans catalans, el penalista Cristóbal Martell, en nom de Jordi Pujol Ferrusola, i Jaume Campaner, de Josep Pujol Ferrusola, van exposar que la investigació s’inicia “il·legalment” per haver-se aprofitat de comissions rogatòries internacionals amb Andorra, el 2015. Els penalistes van insistir que Andorra té posada “la reserva” que no s’informi altres països si es tracta del delicte fiscal i contra hisenda, però consideren que Espanya va obtenir la informació “de forma il·legal”. Va ser el 7 de juliol del 2014 quan el diari espanyol El Mundo va publicar els comptes dels fills, i dies després Jordi Pujol va confessar sobre la deixa de l’avi Florenci.