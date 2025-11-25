TRIBUNALS

Els Pujol demanen la nul·litat del judici al·legant que la investigació és il·legal

Jordi Pujol

Jordi Pujol

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Els advocats de la família Pujol Ferrusola van demanar la nul·litat del judici per “vulneració de drets fonamentals, acusació genèrica i abstracta de la Fiscalia anticorrupció, i prescripció”. El judici va començar ahir a l’Audiència Nacional de Madrid i, segons va informar mitjans catalans, el penalista Cristóbal Martell, en nom de Jordi Pujol Ferrusola, i Jaume Campaner, de Josep Pujol Ferrusola, van exposar que la investigació s’inicia “il·legalment” per haver-se aprofitat de comissions rogatòries internacionals amb Andorra, el 2015. Els penalistes van insistir que Andorra té posada “la reserva” que no s’informi altres països si es tracta del delicte fiscal i contra hisenda, però consideren que Espanya va obtenir la informació “de forma il·legal”. Va ser el 7 de juliol del 2014 quan el diari espanyol El Mundo va publicar els comptes dels fills, i dies després Jordi Pujol va confessar sobre la deixa de l’avi Florenci.

tracking