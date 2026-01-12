Protesta ramadera
Els pagesos aixequen el tall a la C-16 després de cinc dies de protesta
Els manifestants donen un marge de tres setmanes al Govern de Catalunya per complir els compromisos assumits amb el sector
Després de cinc dies de protestes, el centenar de pagesos i ramaders que tallaven des de dijous el tram de la carretera C-16 - que és la carretera que connecta d'una forma bastant directe Barcelona amb Andorra pel Túnel del Cadí - entre Gironella i Berga han decidit aquest vespre aixecar el bloqueig. La decisió s’ha pres després que els manifestants escoltessin les declaracions del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que ha expressat públicament el suport de l'executiu català als compromisos que el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Govern de Catalunya, Òscar Ordeig va assumir amb el sector agrari.
Tot i alguns xiulets i crits de desaprovació durant la intervenció d’Illa, els portaveus de Revolta Pagesa han confirmat que mantenen la paraula donada i han procedit a desmuntar el campament instal·lat a la via. "La declaració ha estat el que demanàvem, però no ha estat a l'altura dels cinc dies amb gent al carrer", ha dit Guillem Solà, portaveu del col·lectiu a Osona.
Les protestes dels pagesos a Catalunya aquests cinc dies, però no han afectat directament a Andorra, com sí que ho va fer el bloqueig que els agricultors francesos van imposar a l'accés al Pas de la Casa. Les molèsties se les han trobat més aviat, els conductors a l'hora d'intentar entrar al Principat o sortir-hi, en direcció Barcelona, per la C-16.
NACIONAL
Els agricultors francesos tallen el pas per Ur
Jordi Solé
Els agricultors han advertit, però, que si d’aquí a tres setmanes no hi ha resultats reals, tornaran a mobilitzar-se coincidint amb el tercer aniversari de Revolta Pagesa. Segons Solà, serà una oportunitat per “fer pinya” i continuar exigint solucions urgents a les problemàtiques del món rural.