MOBILITZACIÓ
Tall a Berga dels pagesos contra l’acord entre la Unió Europea i Mercosur
Els agricultors que es mobilitzen des de dijous en diferents punts del territori català per protestar contra l’acord entre la Unió Europea (UE) i Mercosur preveuen mantenir aquest cap de setmana les mobilitzacions i bloquejos. Els pagesos mantenen tallades cinc vies: l’AP-7 entre Borrassà i Vilademuls (Girona), l’A-2 a Bell-lloc d’Urgell i Mollerussa (Lleida), la C-16 entre Casserres i Berga (Barcelona), i la T-11 i l’A-27 d’accés al port de Tarragona. Ahir la disminució del transport de camions va ser de prop del 90%.
Els Vint-i-set van donar ahir llum verda a la firma de l’acord entre la UE i Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguai i Paraguai), malgrat el rebuig de països de la UE com França, Hongria, Irlanda, Polònia i Àustria, fet que ha encès les alarmes del sector primari. Els pagesos i ramaders critiquen que les asimetries reguladores amb el continent americà poden obrir la porta a la competència deslleial.