METEOROLOGIA
L’estabilitat atmosfèrica s’imposa després de la nevada generalitzada al país
Les altes pressions porten sol i un augment progressiu de les temperatures després d’un episodi que va deixar fins a 50 cm de neu als cims
La situació atmosfèrica es normalitza avui amb l’entrada de les altes pressions de l’Atlàntic, que aporten estabilitat, predomini del sol i inversions tèrmiques al Principat, segons informa el Servei Meteorològic. Al llarg del dia, les temperatures aniran augmentant de manera progressiva.
Tot i la millora del temps, es manté el risc d’allaus al nord d’Andorra. Els gruixos de neu nova modelats pel vent evidencien la presència de plaques de vent, fet que manté el perill d’allaus en nivell 4. A l’estació de Sorteny s’han mesurat fins a 126 centímetres de neu acumulada en 48 hores. L'escenari és conseqüència del temporal de neu registrat ahir, que va deixar gruixos de fins a 50 centímetres als cims i va complicar el trànsit a tota la xarxa viària del país, amb afectacions generalitzades a la mobilitat al llarg de la jornada.