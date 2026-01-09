Jurament 58 promoció de policia
Molné demana paciència amb el pla de xoc per aturar el contraban al Pas
La minista insisteix que les mesures s'han d'avaluar a llarg termini
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha subratllat, durant la cerimònia de jurament dels agents de la 58ena promoció de la policia, que les mesures impulsades pel Govern per fer front al contraban al Pas de la Casa s’estan desplegant de manera progressiva i que els seus efectes s’han d’avaluar a mitjà i llarg termini. Tot i admetre que la situació encara no és plenament efectiva, Molné ha defensat que el pla de xoc anunciat “està en curs” i que requereix temps per assolir els resultats esperats.
La ministra ha recordat que una de les peces clau del pla és la convocatòria de 15 noves places a la policia, un procés que ja està en marxa i que ha de permetre reforçar de manera estructural la lluita contra el contraban. “És la mesura més important que tenim en curs ara mateix”, ha afirmat, tot incidint en el fet que aquestes incorporacions permetran crear un grup especialitzat dedicat exclusivament a aquesta problemàtica.
La ministra ha insistit que el fet que, ara per ara, el pla no sigui “100% efectiu” és una conseqüència lògica del seu desplegament progressiu. “Són mesures que s’han d’implementar i executar a llarg termini”, ha remarcat, tot apel·lant a la necessitat de temps per poder valorar l’impacte real de les noves eines legals i operatives.
En aquest context, el director general de la Policia, Bruno Lasne, ha confirmat que, mentre no es disposi del nou grup especialitzat, el cos manté reforços constants al Pas de la Casa amb efectius de diverses unitats. Una actuació provisional que, segons el Govern, ha de donar pas a una resposta més estructurada un cop el pla de xoc estigui completament desplegat.
