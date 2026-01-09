Mobilitat
Fase groga a partir de Canillo, Pal i el Serrat
És obligatori dur pneumàtics especials o equipaments
Les precipitacions en forma de neu obliguen el servei de mobilitat a activar la fase groga per circular per la carretera General 2 a partir de Canillo, així com a les carreteres Generals 3, a partir del Serrat, i la General 4 a partir de Pal. La fase groga significa que és obligatori circular amb pneumàtics especials o equipaments, no es permet circular a més de 60 quilòmetres per hora i està prohibida la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal. Des del departament de mobilitat recomanen, en aquests casos, disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats, així com evitar maniobres brusques i augmentar la distància de seguretat.
La prefectura de l'Arieja ha anunciat que a partir de les sis de la tarda tancarà totalment l'RN320 i l'RN22, el que significa que la frontera del Pas de la Casa quedarà inaccessible. A partir de les cinc de la tarda la carretera quedarà tallada pels vehicles pesants.
NACIONAL
França tancarà la frontera a partir de les sis de la tarda
