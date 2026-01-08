Solidaritat
Més de 1.500 joguines i 147 infants beneficiats en la 33a Campanya de Reis de Càritas
La iniciativa es consolida amb una aposta per les experiències compartides i el suport de voluntaris i entitats de tot el país
La 33a edició de la Campanya de Recollida de Joguines a favor de Càritas Andorrana, organitzada per Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA), ha permès recollir 1.561 joguines, que s’han distribuït entre 147 infants d’arreu del país. Aquesta edició ha posat l’accent, una vegada més, en les experiències compartides i les propostes lúdiques i esportives, com a manera de fomentar vincles familiars i socials durant les festes.
A banda de les joguines tradicionals, els infants han rebut entrades per activitats diverses, com ara cinema -10 entrades, partits de futbol -17-, bàsquet -120-, sessions a Naturland -2-, Caldea -4-, Palau de Gel i Splash -6- i 360º Extrem -5-. Aquest enfocament pretén oferir moments de qualitat en família o amb amics, especialment als infants més grans.
La campanya ha estat possible gràcies a la implicació de 34 voluntaris provinents de les escoles Janer, Sagrada Família, Sant Ermengol i l’Institut Espanyol d’Andorra, encarregats de la classificació i organització de les joguines.
A més, ha comptat amb una àmplia xarxa de col·laboradors, entre institucions públiques, empreses privades, comerços, entitats esportives i culturals, i particulars. Destaquen, entre d'altres, col·laboracions amb MORABANC Andorra, Futbol Club Andorra, ACA, Illa Carlemany, Cinemes Illa, FEDA, Caldea, Palau de Gel, RTVA, diversos comuns i federacions esportives.
Càritas Andorrana ha expressat el seu agraïment per la resposta solidària rebuda, que ha permès que la màgia de Reis arribés a tots els infants, aportant il·lusió, esperança i comunitat en unes dates tan especials.
