Acció Solidària
Canillo dona joguines a Càritas
El lot està valorat en 500 euros
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, acompanyat del cònsol menor, Marc Casal, i de representants de l’equip comunal, ha fet entrega aquest dimecres d’un lot de joguines valorat en 500 euros a Càritas, en el marc de la campanya solidària “Entre tots, fem Nadal”, de la qual el comú de Canillo és entitat col·laboradora.
En una època tan assenyalada com les festes nadalenques, Alcobé ha remarcat la importància de la iniciativa i ha destacat que “entre tots hem d’aconseguir que cap infant es quedi sense joguina”. La campanya arriba enguany a la seva 33a edició i està organitzada per RTVA i MoraBanc, amb la col·laboració de diverses entitats i institucions del país.