REPORTATGE
La Llufa més solidària
La cursa d’ordino duplica la participació en la tercera edició i recull regals per a Càritas en una tarda altruista, familiar i plena d’alegria.
La tercera edició de la cursa solidària La Llufa, celebrada ahir al vespre pels carrers del centre d’Ordino, va confirmar l’èxit de la iniciativa i va fer palès un increment espectacular de participació: una setantena de persones hi van prendre part, més del doble que l’any passat. L’objectiu era clar: recollir joguines per a la campanya de Càritas i garantir que cap infant del país es quedi sense regal la nit de Reis.
L’esdeveniment solidari va acollir una setantena de participants
L’ambient al carrer era festiu. Les famílies, infants i amics van anar arribant a poc a poc a la plaça Major, punt de sortida de la cursa, amb llufa-dorsal i joguines noves a les mans. La ruta, de tres quilòmetres i de recorregut urbà, estava pensada per a tothom: no es tractava de guanyar, sinó de participar i col·laborar amb una causa solidària. Alguns van optar per córrer, altres per caminar, però tots compartien la mateixa il·lusió.
Maria del Mar Coma, cònsol major i organitzadora de l’esdeveniment, va afirmar que la decisió de fer la cursa en dilluns va ser clau per augmentar la participació respecte a l’any anterior. “L’any passat no hi va haver gaire afluència, segurament també pel dia de la setmana. Aquest any, amb l’experiència viscuda, hem pogut augmentar el públic i esperem que la cursa es consolidi com una cita fixa de Nadal a Ordino”, va explicar.
Les inscripcions van estar obertes fins mitja hora abans de l’inici, fet que va permetre que tothom que volgués participar-hi pogués fer-ho. A canvi de la seva joguina, els participants van rebre una llufa-dorsal i, en travessar la línia de meta, un petit obsequi que feia encara més especial l’experiència.
Un cop finalitzada la cursa, tothom va poder gaudir de xocolata calenta i xurros, tancant així una tarda de lleure i esport solidari. Les joguines recollides es destinaran a la 33a campanya de recollida de Càritas, amb l’objectiu que cap infant del país es quedi sense regal. El requisit posat per l’organització és que els obsequis que s’entreguessin havien de ser nous, no podien ser de temàtica bèl·lica ni sexistes i havien d’estar sense embolicar.