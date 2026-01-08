Mobilitat
Govern ofereix desplaçar màquines llevaneu a França per evitar el tancament de la frontera del Pas
L'executiu ha traslladat el neguit a les autoritats franceses i demà mantindran una nova reunió tècnica de seguiment
El Govern d'Andorra ha traslladat la seva preocupació a les autoritats franceses davant l’anunci de la possible clausura dels accessos al Pas de la Casa a partir de demà al vespre per les previsions de fortes nevades i ventades. Tot i oferir la col·laboració del COEX per enviar màquines llevaneu al territori francès, París considera que les condicions meteorològiques previstes —especialment pel vent i la manca de visibilitat— podrien comprometre seriosament la seguretat viària.
Les autoritats franceses han comunicat que es podrien tancar completament les carreteres RN320 i RN22 a partir de les 20 hores de divendres, mentre que la circulació per a vehicles pesants de més de 19 tones quedaria restringida des de les 18 hores a l'RN20, RN320 i RN22, entre Foix i Ur. Davant d’aquest escenari, el Govern ha reiterat la necessitat de mantenir oberts els accessos al país, especialment pel seu impacte econòmic al Pas de la Casa. Govern mantindrà una nova reunió tècnica de seguiment amb les autoritats franceses demà al matí.