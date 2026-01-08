Meteo
Avís groc per neu i vent a partir de demà al migdia
La cota podrà baixar fins als 900 metres
El servei meteorològic ha activat l'avís groc per neu i vent a partir de demà a les 12 del migdia i fins al matí de dissabte. Un front associat a la pertorbació Goretti, que afecta el nord d'Europa, deixarà febles nevades al nord d'Andorra des de la matinada, amb una cota de neu al voltant dels 1.300 metres, que s'intensificaran a partir del migdia i faran baixar la cota de neu fins als 900 metres. La nevada tindrà continuïtat durant la nit i el matí de dissabte.
El vent també es reforçarà amb ràfegues de 40 quilòmetres als fons de les valls i fins a 100 quilòmetres als cims. El servei meteorològic informa que la neu i el vent poden dificultar la visibilitat en alguns moments.
Protecció Civil ha anunciat diversos consells per fer front a l'avís groc a través de les xarxes socials. El cos recomana tancar portes i finestres, limitar els desplaçaments o planificar les sortides i anar ben equipats.