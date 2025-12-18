Transport
La nova centraleta única començarà a operar abans de finals de març de l'any que ve
ATA i ATI han signat, juntament amb el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, el nou conveni que regula la nova centraleta única
David Forné, secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, Armand Godoy, president de l’Associació de Taxistes Interurbans (ATI) i Victor Ambor, president de l’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA) han signat aquest matí el nou conveni per impulsar i millorar el servei de taxis d'Andorra. Com ha explicat Forné, el 31 de març de 2026 és la data fixada per l'entrada en vigor de la nova centraleta única, que també inclourà un nou servei web i una aplicació dins la plataforma Taxi Andorra, que unificarà les dues associacions (ATA i ATI). Amb la creació d'aquesta nova centraleta i l'entrada de l'aplicació, el servei de taxi mantindrà el funcionament normal, és a dir, és podran seguir aturant els vehícles a mà alçada pel carrer, però també es podran reservar mitjançant l'aplicació en una integració del taxi dins del servei VTC. Forné ha destacat que, en un principi, no es va contemplar aquesta opció per part de Govern en considerar-se, però que finalment s'ha arribat a aquest acord per què "el sector està preparat per assumir aquesta incompatibilitat".
El nou conveni estableix la implantació d'una sola imatge corporativa, una única marca, Taxi d’Andorra, i un funcionament similar al de les plataformes internacionals, però adaptat a la realitat del país. Entre les principals novetats, destaca la possibilitat que una mateixa llicència pugui disposar de dos vehicles i dos conductors, fet que permetrà augmentar l’oferta de taxis i millorar el servei a la ciutadania. També s’aixequen algunes barreres d’accés al sector, tot mantenint els requisits de capacitació professional i el coneixement del país.
Des de les associacions, tant Víctor Ambor com Armand Godoy han celebrat la signatura del conveni, que consideren “la primera pedra” per transformar el taxi en un servei públic modern. Han coincidit a destacar la satisfacció del col·lectiu i la voluntat de treballar conjuntament amb el Govern per oferir un millor servei als usuaris. Els representants del sector han reconegut que fins ara el servei no sempre ha estat a l’altura de les expectatives i han demanat confiança a la ciutadania, assegurant que el nou model permetrà una millora substancial del funcionament del taxi al país.