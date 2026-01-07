Afers Exteriors
Andorra s'alinea amb la Unió Europea i demana que es tingui en compte el dret internacional a Veneçuela
El Govern vol una "solució pacífica" al conflicte
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha volgut mostrar la solidaritat del poble andorrà amb Veneçuela i ha remarcat que "Andorra s'alinea amb els països de la Unió Europea" i demana que "es tingui en compte el dret internacional". Casal ha explicat que el Govern d'Andorra "està en contra de qualsevol règim opressor i demana una resolució pacífica i que tingui en compte la carta de les Nacions Unides".
Guillem Casal ha fet servir les mateixes paraules per referir-se a les amenaces del president nord-americà, Donald Trump, contra Groenlàndia. "Per nosaltres, com a país petit, defensem el multilateralisme i refermem els compromisos amb la carta de les Nacions Unides", ha recordat Casal durant la roda de premsa posterior al consell de ministres.
