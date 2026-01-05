AFERS EXTERIORS
Tor rebutja el règim “opressor” i recolza una transició pacífica
Govern segueix de prop la situació i confia en una transició pacífica
El Govern segueix de prop l’evolució de la situació a Veneçuela després de la detenció del president Nicolás Maduro i la seva esposa en una operació dels Estats Units dirigida pel president Donald Trump. La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va reiterar a les seves xarxes socials el rebuig de l’Executiu al règim chavista i va expressar el suport al poble veneçolà: “Confiem que el procés de transició política sigui pacífic i respecti el dret internacional, la Carta de les Nacions Unides i els principis democràtics”, va publicar la ministra.
L’executiu treballa a repatriar l’únic andorrà a veneçuela
En paral·lel, el ministeri d’Afers Exteriors està treballant per repatriar l’únic ciutadà andorrà localitzat actualment a Veneçuela. Segons va informar el Govern, la persona “es troba bé i lluny de Caracas”, la zona més afectada pels darrers esdeveniments, i les gestions es duen a terme conjuntament amb el consolat espanyol “perquè pugui tornar quan sigui possible”.
La comunitat veneçolana que resideix al Principat va observar la situació amb “expectació i prudència”, pendent de com evolucionin els esdeveniments a curt termini. Tot i valorar positivament la captura de Nicolás Maduro com un possible punt d’inflexió, molts veneçolans es mostraren reservats sobre l’escenari que s’obre ara al país i van advertir que el futur polític continua sent incert.
En aquest sentit, van subratllar que la resolució del conflicte dependrà dels passos que es facin a partir d’ara, especialment pel que fa a la garantia d’un procés ordenat i amb estabilitat institucional.