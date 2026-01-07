CONGREGACIÓ PACÍFICA DEL COL·LECTIU
La comunitat veneçolana celebra la captura de Nicolás Maduro
Una quarantena d’assistents confien en una transició democràtica i pacífica que els permeti recuperar drets i, algun dia, poder tornar al seu país
Prop de quaranta residents veneçolans es van congregar ahir a la plaça Príncep Benlloch de la capital per expressar de manera pacífica la seva reacció davant la captura de Nicolás Maduro en l’operació impulsada pels Estats Units sota l’administració de Donald Trump. La trobada, convocada per l’Associació de Residents Veneçolans al Principat d’Andorra (AREVPA) i organitzada pel seu president, Reinaldo Márquez, va servir tant per celebrar un fet que consideren històric com per compartir la prudència i la incertesa sobre el rumb polític que pot prendre el país sud-americà.
“La solució no pot ser només americana, sinó que hauria de ser multilateral”
Malgrat el clima de celebració, tots els participants van coincidir a assenyalar que la comunitat veneçolana a Andorra viu el moment amb prudència i expectació. L’esperança d’una transició democràtica i pacífica conviu amb la incertesa sobre com evolucionarà la situació política i institucional del país. Tot i així, molts no amaguen el desig que aquest sigui el primer pas perquè, algun dia, puguin tornar a una Veneçuela lliure i reconstruïda. La concentració va començar amb la presència de la policia, ja que inicialment no constava la sol·licitud formal per ocupar l’espai públic. Després de les comprovacions pertinents, l’acte es va desenvolupar amb normalitat i sense incidents, en un ambient tranquil però carregat d’emoció.
“No ens interessa el petroli, el que volem és dignitat, educació, salut i llibertat”
Un dels portaveus de l’associació, Eduardo Arcila, resident al Principat des de fa més de dues dècades, va recordar que molts dels veneçolans que viuen avui a Andorra van haver de marxar del seu país “per una repressió sostinguda durant anys”. Arcila va subratllar que la captura de Maduro va estar rebuda “com una bona notícia pel poble del carrer”, però va advertir que “el procés tot just comença” i que la situació continua sent “molt delicada”.
“Hem estat un país obligat a l’exili. Per fi algú ha fet alguna cosa més enllà que paraules”
Arcila va afirmar que, malgrat la detenció del president, el règim manté encara un fort control de les institucions: “És un govern que ha segrestat tots els poders de l’Estat. No hi ha poders independents i això fa que una sortida ràpida no sigui realista”. També va alertar de possibles represàlies, recordant la detenció recent de periodistes a Veneçuela, i va insistir que qualsevol solució “no pot ser només americana”, sinó que hauria de ser “multilateral”, tenint en compte els interessos geopolítics de potències com la Xina o Rússia.
En la mateixa línia, Axel Torres, també membre de l’associació, va expressar una alegria “immensa” compartida per una gran part de la comunitat veneçolana a l’exterior. “Hem estat un país colpejat, humiliat i obligat a l’exili. Aquesta captura representa que, per fi, algú ha fet alguna cosa més enllà de les paraules”, va afirmar. Torres va denunciar la destrucció de les institucions, el deteriorament de l’economia i la pèrdua de llibertats fonamentals, factors que han empès milions de persones a abandonar el país. Torres va reconèixer que la reconstrucció serà llarga i complexa: “El dany ha estat enorme. Recuperar el país no serà qüestió de mesos, però si el procés es porta bé, Veneçuela pot tornar a ser un país pròsper”. En aquest sentit, va remarcar la necessitat que la transició sigui “pacífica i respectuosa” amb els drets humans, evitant més violència i patiment per a la població.
Per la seva banda, Giselle Brisuela va posar veu a un sentiment compartit, però contingut. “És una alegria, però una alegria que no es pot cridar gaire fort, perquè encara tenim família allà i sabem que poden patir represàlies”, va explicar. Brisuela va recordar que, malgrat la captura de Maduro, a Veneçuela “encara no es pot parlar lliurement” i que el procés de normalització serà llarg després de “25 anys de dictadura que han arrabassat la dignitat, la veu i els drets bàsics a tota una generació”. Brisuela també va insistir que el debat sobre els interessos econòmics, com el petroli, queda en un segon pla davant les necessitats bàsiques de la població: “El que volem no és petroli, és dignitat, educació, salut i llibertat”. Tot i reconèixer que la implicació dels Estats Units respon també a interessos propis, ha defensat que “ha estat l’únic actor que ha mogut fitxa quan la comunitat internacional mirava cap a una altra banda”.