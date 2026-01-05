Successos
Un vídeo aportat per un dels detinguts descarta la violació denunciada al Pas
Els dos joves arrestats com a sospitosos van quedar ahir en llibertat
Un enregistrament de vídeo fet amb el telèfon mòbil per un dels dos joves arrestats per la policia d'Andorra ha estat determinant perquè la batlle de guàrdia descartés l’existència d’una agressió sexual la matinada del primer dia de l’any en un domicili del Pas de la Casa. Els fets van provocar l’activació del protocol contra agressions sexuals després que una turista acudís a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell d'Andorra amb indicis d’haver patit una situació que ella mateixa no podia acabar de definir però que va interpretar com una possible violació. Els dos nois, que viuen al Pas de la Casa, van ser detinguts i traslladats a dependències policials. Un d’ells ha estat deixat en llibertat sense càrrecs i l’altre ha quedat processat i també en llibertat.
Fonts policials confirmen que l’escena gravada pel noi que hauria mantingut una relació sexual amb la turista mostra indicis d’un acte consentit, sense cap senyal de violència ni oposició visible. Aquesta prova ha estat clau per descartar la presumpta violació. Els fets van tenir lloc en un pis on la noia i els dos joves, juntament amb altres persones, van anar després d’haver-se conegut en un local d’oci nocturn del mateix Pas. Tots presentaven un grau elevat d’embriaguesa, tal com es desprèn de les declaracions i les indagacions fetes pels investigadors.
Després d’unes hores, quan a la noia li van començar a passar els efectes més forts de l’alcohol i es va despertar, va contactar amb amistats que també es trobaven al Pas i va desplaçar-se fins a l’hospital. Un cop allà, va expressar que estava confusa, però que temia haver estat víctima d’una agressió sexual. Això va fer que el personal sanitari activés el protocol previst en aquests casos, conegut com a codi lila, que implica la notificació immediata a les autoritats policials i judicials.
NACIONAL
Investiguen si la presumpta violació al Pas va ser grupal
Joan Ramon Baiges
La batlle de guàrdia va concloure que no es podia acreditar cap delicte contra la llibertat sexual. Només un dels joves va tenir relacions. Fonts policials remarquen que aquest tipus de casos requereixen una anàlisi acurada i sense precipitacions, especialment quan hi ha consum d’alcohol i quan les percepcions dels fets poden estar distorsionades. En aquest cas, la gravació del vídeo ha aportat un element objectiu que ha permès prendre una decisió judicial amb base sòlida. Els dos joves van recuperar la llibertat la matinada de diumenge.
NACIONAL
Dos detinguts per una presumpta violació al Pas durant Cap d’Any
Joan Ramon Baiges