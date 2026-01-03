SUCCESSOS
Investiguen una presumpta violació al Pas durant Cap d’Any
La policia intenta esclarir si hi va haver consentiment en la relació
La policia té sobre la taula una presumpta violació al Pas de la Casa durant la nit de Cap d’Any. Segons fonts del cos, els fets van fer activar el Codi Lila –protocol discret a Urgències per a dones víctimes de violència de gènere: física, sexual, psicològica– en observar els metges signes d’una possible violació. La jove, una turista que va sortir com molts altres joves de festa per donar la benvinguda al nou any, va ser trobada en estat d’embriaguesa per haver ingerit una gran quantitat d’alcohol.
En l’entorn de la investigació es vol ser molt caut, ja que es tracta d’un afer molt delicat que no permet aventurar judicis ni assenyalar culpabilitats fins que se’n té la certesa. De moment la investigació se centra a saber si la relació va ser consentida o no, i si va participar més d’un home en aquesta presumpta agressió sexual.
Fa 15 dies la policia recercava un home per una presumpta violació comesa de matinada en un establiment d’Arinsal. El cos de seguretat va engegar el protocol que aplica en aquests casos, recopilant dades i detalls que puguin esclarir els fets, tot i que l’autor probablement va marxar d’Andorra. També fa dues setmanes un home de 42 anys va ser detingut per una violació al Pas de la Casa que va succeir el juny del 2023, a una dona i una menor.