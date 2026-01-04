LA MATINADA DE CAP D'ANY
Investiguen si la presumpta violació al Pas va ser grupal
Dos joves residents han estat detinguts relacionats amb aquest cas
La policia va detenir el mateix dijous un jove del país arran de la denúncia d’una turista que afirma que va ser violada la matinada de Cap d’Any al Pas de la Casa. Divendres va ser detingut un altre resdient, també acusat d’un delicte contra la llibertat sexual. Els fets van tenir lloc en un local nocturn del Pas de la Casa en una festa per donar la benvinguda al nou any, on es va consumir molt alcohol fins a altres hores de la matinada. La dona es va despertar en un apartament privat i es va dirigir a l’hospital, on immediatament van activar el codi lila.
Els fets es van produir després d’una festa amb molt Alcohol
Cautela
En l’entorn de la investigació es vol ser molt caut, ja que es tracta d’un afer molt delicat que no permet aventurar judicis ni assenyalar culpabilitats fins que se’n té la certesa. De moment la investigació se centra a saber si la relació va ser consentida o forçada, i en aquest segon cas si es va tractar d’una violació grupal dels dos joves, com assegura la noia. La policia no vol, de moment, donar per vàlida cap de les possibilitats fins que la investigació estigui més avançada i les declaracions dels dos joves, de la turista, així com la d’alguns testimonis, puguin aportar mostres consistens sobre el que va passar.
En el darrer mes del 2025 van coincidir diverses detencions a Andorra per presumptes violacions a dones.