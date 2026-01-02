Cultura
Albert Gumí s’acomiada com a director artístic de l’ONCA amb el concert d’Any Nou
Deixa el càrrec màxim, però seguirà vinculat a la fundació
El celebrat aquest dijous ha estat l'últim concert d'Any Nou d'Albert Gumí com a director artístic de la fundació Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA). Tal com ha assenyalat el mateix Gumí abans del concert d'enguany, "finalitzo una etapa, però continuaré treballant amb l'ONCA". "Jo mateix ja havia pactat que faria falta algú del país per portar la direcció artística del que és la fundació", ha assenyalat.
En aquest sentit, Gumí ha explicat que "ara vull centrar-me en projectes més merament musicals i no tant de la gestió artística", tot destacant que serà Joan Anton Rechi el seu successor. Tot i aquest canvi de rol, tal com ha explicat Gumí, els dos "treballarem colze a colze per fer grans projectes".
"Joan Anton Reigi és un gestor fantàstic i jo crec que farà una feina molt bona. A més a més, ja hem estat parlant molt de com ho veia jo, de com ho veia ell. I, de fet, jo hi ha coses que tenia ganes d'implementar i que jo crec que ell podrà fer. Perquè, a vegades, quan canvia algú o ho diu d'una altra manera, s'entén millor i pot funcionar. Per tant, jo crec que farà una fantàstica feina", ha matisat.
Entre aquestes propostes per a implementar, Gumí ha relatat que, per exemple, "seria fantàstic" poder "tenir un cicle de concerts estable de l'ONCA".
Preguntat sobre com han estat aquests anys al capdavant de la direcció artística de la fundació, Gumí ha explicat que ell va rebre "l'encàrrec del patronat de treballar amb el que seria el patrimoni i les persones d'Andorra", ja que es volia "centrar molt l'orquestra nacional en el país". En aquest sentit, considera que "s'ha fet molta feina per apropar l'orquestra a la ciutadania andorrana".
"Estic molt orgullós, per exemple, de la feina pedagògica, d'haver treballat amb molts nens i nenes del país, d'haver fet molta música amb gent d'Andorra, d'haver donat moltes oportunitats als músics andorrans i d'haver fet una miqueta el que seria la selecció andorrana de música", ha assenyalat. A parer seu, "la música d'un país ha de representar realment el país. I jo crec que en aquesta etapa ho hem aconseguit", ha detallat.
Concert d'Any Nou
Pel que fa al concert d'Any Nou, anomenat enguany 'París-Viena', Gumí ha explicat que aquest és un espectacle "no apte per a fer grans invents", perquè "la gent espera un producte determinat". Però, tal com ha explicat, "sempre busquem fer alguna petita sorpresa". "I enguany és la incorporació de la ciutat de París que li fa de contrapès a Viena. Amb autors francesos que porten una llum especial i una sensibilitat que serveix com a contraposició als valsos i les polques vieneses", ha explicat.
El concert ha oferit peces d’autors com Bizet, Saint Saëns o Delibes. També s'han pogut escoltar obres de la família Strauss o Franz von Suppé, compositors que van dominar les sales de ball i els teatres musicals de Viena durant tot el segle XIX, fins a arribar a crear un estil de música clàssica extremadament popular que ha perdurat en plena vigència fins a l’actualitat.