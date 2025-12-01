Música
El concert d’any nou viatja de París a Viena amb la música més festiva del romanticisme
Les entrades es posaran a la venda demà
El comú d’Ordino i Creand Fundació, a través de l’Associació Festivals d’Ordino, organitzen una nova edició del tradicional concert d’any nou, que tindrà lloc l’1 de gener del 2026, a les 19 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), sota la direcció musical i el guió d’Albert Gumí, serà l’encarregada d’obrir l’any amb un espectacle titulat París-Viena.
El programa proposa un viatge musical per dues de les grans capitals europees del romanticisme: París i Viena. Dues ciutats que van marcar una època amb un estil refinat, festiu i popular, i que continuen sent una referència imprescindible per als amants de la música clàssica. El concert inclourà obres de compositors com Georges Bizet, Camille Saint-Saëns o Léo Delibes, així com peces de la família Strauss i Franz von Suppé, autors clau en la música de ball i de teatre vienesa del segle XIX.
Les entrades es posaran a la venda a partir de demà, 2 de desembre, a la pàgina web de festivals d'Ordino i a l’Oficina de Turisme d’Ordino. El preu és de 35 euros en venda anticipada i de 40 euros el mateix dia del concert.