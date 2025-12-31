Afers Socials

Govern paga 732 euros a la Creu Roja pel servei d'acompanyament familiar a l'Arca d'Aixovall

El preu per a una sola persona és de 430,85 euros mensuals

Una de les habitacions de l'Arca d'Aixovall.Fernando Galindo

El Govern d'Andorra paga 732,45 euros mensuals a la Creu Roja en concepte d'acompanyament social i educatiu familiar a l'Arca d'Aixovall. El preu pel mateix servei, però per un sol individu és de 430,85 euros amb impostos inclosos. El servei no es limita només a proporcionar un lloc per viure, sinó que també es duu a terme un seguiment personalitzat, orientació en la gestió del dia a dia o suport en la criança i educació dels fills.

En el text que apareix publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), s'esmenta que el termini d'execució del contracte finalitza el 31 d'octubre del 2026.

