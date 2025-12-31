HABITATGE
Una opció cara per a una mare sense llar
El Govern ofereix una habitació a l’Arca per 900 euros a una dona amb dos fills
Una mare monoparental amb dos fills, en situació de vulnerabilitat, afronta una greu incertesa habitacional. La dona, resident al país des de fa 22 anys i mare de dos fills andorrans, ha denunciat que, tot i haver completat correctament el procés administratiu per accedir a un habitatge públic, encara no se li ha assignat cap vivenda malgrat la situació límit. El contracte del pis on viu actualment expira avui i la propietat no li renovarà, deixant-la sense un pis on viure.
Afers socials es farà càrrec de la mitja penssió de la dona
La mare resideix des del 2020 en un pis de tres habitacions i dos banys a Sant Julià, pel qual pagava un lloguer de 650 euros mensuals. L’habitatge va ser venut el mes d’agost i la nova propietària li va comunicar que té previst instal·lar-s’hi un cop finalitzat el termini. Tot i que la seva sol·licitud per accedir a un pis a preu assequible va rebre una resolució favorable el mes d’octubre, aquesta encara no s’ha traduït en una solució efectiva. La dona lamenta la manca de resposta del Govern i assegura que, des de l’Institut de l’Habitatge, li han indicat que “no hi poden fer res”, perquè “no poden tenir favoritismes a l’hora de repartir els pisos”, malgrat la llarga residència al país i la situació crítica que viu. A més, tenint en compte que té dos fills al seu càrrec, i tot i que el més gran visqui fora de casa per estudis, des de l’INH la van avisar que és possible que no pugui rebre un dels pisos d’Encamp, ja que “em diuen que necessito tres habitacions i no n’hi ha cap”, lamenta.
Davant l’absència d’alternatives, el ministeri d’Afers Socials li ha ofert una habitació a l’Arca d’Aixovall per 720 euros mensuals, més 191 euros addicionals per la mitja pensió. La dona considera que aquesta solució “no és adequada ni emocionalment bona per a una menor ni per a una família”, i explica que es veurà obligada a separar-se de la seva filla, que haurà d’anar a viure amb el pare. “No vull que la meva filla visqui en una habitació d’hotel”, lamenta. El Govern confirma que, en casos de necessitat, pot oferir ajuts per fer front a aquests costos, però no concreta si s’aplicaran en aquest cas. Afers Socials sí que assumirà la mitja pensió de la dona, però persisteix el dubte sobre si les ajudes al lloguer es podran aplicar a l’habitació de l’Arca: mentre que el treballador social li assegura que sí, des de l’equipament li indiquen que no.
L’Arca d’Aixovall és un recurs gestionat per la Creu Roja, inaugurat recentment amb l’objectiu d’acollir persones en risc d’exclusió residencial. L’equipament disposa de 36 habitacions i té capacitat per a 68 persones. La dona, però, qüestiona que el seu cas s’adeqüi a la finalitat del recurs i lamenta que el Govern no li hagi ofert una alternativa que sigui millor.
La sortida definitiva s’allargarà uns dies després d’arribar a un acord amb la propietària per poder-s’hi quedar un temps més, ateses les dificultats per traslladar totes les seves pertinences, tal com explica al Diari.
Des de la Coordinadora per un Habitatge Digne es critica que una família vulnerable hagi d’assumir un cost tan elevat per accedir a un recurs gestionat per una ONG, destinat precisament a persones sense alternatives habitacionals. L’entitat defensa que “fer visibles aquestes realitats” és imprescindible per poder-les transformar i reclama “garanties reals” per a totes les persones.