AFERS SOCIALS
L’Arca, un allotjament temporal
L’equipament gestionat per la Creu Roja acull únicament, durant les primeres setmanes d’activitat, persones derivades de Govern
Amb l’arribada de les festes nadalenques, l’Arca d’Aixovall va intensificar la seva tasca solidària per donar resposta a l’augment de necessitats de les persones i famílies en situació de vulnerabilitat. En unes dates marcades per les celebracions i els àpats especials, l’entitat va esdevenir un suport clau per garantir que ningú quedi enrere durant el Nadal. Després de gairebé vuit setmanes d’activitat des de la inauguració de l’equipament, Jordi Ribes, director de la Creu Roja, va confirmar que l’Arca d’Aixovall es troba “en ple funcionament”.
Ribes no va poder donar la dada exacta sobre el número d’usuaris que actualment resideixen a l’Arca, però sí que va confirmar que, actualment, tots els usuaris o famílies que se’n beneficien han arribat derivats de programes d’ajut d’Afers Socials, i va remarcar que la Creu Roja no és l’encarregada d’escollir els usuaris que accedeixen als recursos del centre. Aquest seria un dels perfils que contempla l’equipament (persones residents), tot i que Ribes també va detallar que l’objectiu és poder oferir el servei a persones que es trobin en situació de vulnerabilitat i no disposin de la residència al Principat. L’Arca d’Aixovall, que va començar a funcionar durant la primera setmana de novembre amb la rebuda dels primers vint usuaris, i que va ser inaugurada de manera oficial a finals del mes passat, va heretar l’estructura de l’edifici de l’antic Hotel Peralba, que va ser remodelat gràcies a una inversió de gairebé mig milió d’euros i actualment pot arribar a donar servei a 68 persones repartides en 36 habitacions. Durant les festes de Nadal, els usuaris van poder tenir la possibilitat de sortir a celebrar amb família i amics, i el centre també va organitzar un dinar el dia 24 per celebrar el Nadal.
L’objectiu de l’Arca d’Aixovall és oferir un servei habitacional temporal i un programa d’acompanyament laboral que té com a finalitat que els usuaris puguin reincorporar-se a la vida laboral el més aviat possible. Segons Ribes, “quan algú entra a viure a l’Arca, el seu objectiu ha de ser poder sortir el més ràpid possible”. El conveni que regula el funcionament del centre estableix els criteris d’accés, adreçats a persones i famílies en risc d’exclusió residencial o que afronten dificultats personals, familiars o socials que en dificulten la inserció. La residència va més enllà de ser un simple recurs d’acollida, ja que es concep com una eina per reconstruir trajectòries vitals trencades o desestructurades. El model d’intervenció es basa en un acompanyament actiu i en la coordinació amb els serveis públics i altres entitats, amb l’objectiu de crear itineraris que permetin recuperar l’autonomia personal i millorar les condicions de vida. Segons Ribes, aquest acompanyament va “des d’una atenció psicològica per part de les persones que hi treballen com, per altra banda, de preparar els usuaris per afrontar una entrevista de treball o el retorn al món laboral el més ràpid possible”.
El projecte s’emmarca en un context de creixent sensibilitat social davant les situacions de vulnerabilitat, accentuades per la manca d’habitatge i l’increment de les desigualtats. En aquest sentit, l’Arca d’Aixovall vol oferir una resposta concreta i estructurada a una realitat que afecta un nombre cada vegada més gran de persones, a través del compromís institucional, el treball conjunt entre agents i una visió integral de l’atenció social. Segons Ribes, “no hi ha limitacions pel que fa als contractes i al temps que les persones usuàries poden gaudir del servei, però sempre hem de tenir la mirada posada que l’objectiu del servei és arribar a abandonar-lo perquè la persona ha trobat una feina i pot ser autosuficient”.
Un dels plantejaments que generen certs dubtes són els casos de les persones que, per qualsevol fet, sigui personal o professional, no puguin retornar al món laboral. En aquests casos, Ribes va explicar que l’Arca d’Aixovall no està dissenyada per ser un centre residencial definitiu per a aquestes persones: “Si sabem que hi ha una persona que no podrà inserir-se mai en el món laboral, haurem de trobar un altre recurs més adequat”. En tot cas, com va assegurar el director general de la Creu Roja, aquesta recerca ja no li pertocaria a l’entitat.