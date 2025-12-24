FEDA
Els grups parlamentaris de la majoria destaquen "l'experiència" de Calvó per agafar el nou càrrec
Demòcrates i Cuitadans Compromesos destaquen la trajectòria al sector públic
Els grups parlamentaris de Demòcrates i Ciutadans Compromesos han expressat el seu suport al nomenament de Sílvia Calvó com a nova directora general de FEDA, en substitució d’Albert Moles, que es jubila. Consideren que Calvó és la candidata idònia pel càrrec, destacant-ne la trajectòria al servei públic i la "seva àmplia experiència en el sector energètic, especialment com a ministra de Medi Ambient durant vuit anys i presidenta de la mateixa entitat".
Els grups defensen que la seva vàlua professional i coneixement del sector justifiquen plenament la decisió del Govern d'Andorra i critiquen les reticències expressades per altres grups parlamentaris, recordant que el "procés de nomenament s’ha ajustat a la Llei de FEDA".
