FEDA

Els grups parlamentaris de la majoria destaquen "l'experiència" de Calvó per agafar el nou càrrec

Demòcrates i Cuitadans Compromesos destaquen la trajectòria al sector públic

Els ministres i els líders dels grups parlamentaris de la majoria en una sessió del Consell.

Els ministres i els líders dels grups parlamentaris de la majoria en una sessió del Consell.Fernando Galindo

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Els grups parlamentaris de Demòcrates i Ciutadans Compromesos han expressat el seu suport al nomenament de Sílvia Calvó com a nova directora general de FEDA, en substitució d’Albert Moles, que es jubila. Consideren que Calvó és la candidata idònia pel càrrec, destacant-ne la trajectòria al servei públic i la "seva àmplia experiència en el sector energètic, especialment com a ministra de Medi Ambient durant vuit anys i presidenta de la mateixa entitat".

Els grups defensen que la seva vàlua professional i coneixement del sector justifiquen plenament la decisió del Govern d'Andorra i critiquen les reticències expressades per altres grups parlamentaris, recordant que el "procés de nomenament s’ha ajustat a la Llei de FEDA".

tracking