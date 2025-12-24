FEDA
Andorra Endavant diu que el nomenament de Calvó "estava cantat"
Carine Montaner considera que Demòcrates "col·loca gent de confiança en càrrecs clau"
Andorra Endavant, a través de Carine Montaner, considera que el nomenament de Sílvia Calvó com a directora general de FEDA, en substitució d'Albert Moles, "estava cantat", i lamenta que "la bancada majoritària de Demòcrates, col·loca la seva gent de confiança en càrrecs clau". Montaner també afirma que aquesta manera de procedir "forma part d'una pràctica habitual al final de legislatura dels Demòcrates", però entén que es tracta d'un càrrec de confiança i que "el Govern té la capacitat de fer aquest tipus de nomenaments".
NACIONAL
Àlex Ripoll