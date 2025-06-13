Govern
El Consell d'Estadística aprova el pla 2026-2029 amb 8 noves activitats
Les prioritats pel quadrienni passen per la qualitat i les bones pràctiques estadístiques
El Consell d'Estadística ha validat les línies mestres del nou pla per als pròxims quatre anys amb 231 activitats, 8 de les quals de nova creació. Aquestes últimes fan referència a la recerca i innovació universitària, l'ús del transport públic o les finances públiques. Govern destaca que les prioritats del pla passen per la qualitat i les bones pràctiques estadístiques, l'aprofitament i la integració de dades administratives, la realització d'estadístiques rellevants i adaptades a les necessitats socials, polítiques i econòmiques del país, i la governança i la qualitat de la dada.
En la reunió feta avui i presidida per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, s'ha aprovat l'avantprojecte de llei.