Govern

El Consell d'Estadística aprova el pla 2026-2029 amb 8 noves activitats

Les prioritats pel quadrienni passen per la qualitat i les bones pràctiques estadístiques

Les línies mestres del nou pla d’estadística per als propers quatre anys han estat validades al consell andorrà d’estadística.

Les línies mestres del nou pla d’estadística per als propers quatre anys han estat validades al consell andorrà d’estadística.SFGA

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El Consell d'Estadística ha validat les línies mestres del nou pla per als pròxims quatre anys amb 231 activitats, 8 de les quals de nova creació. Aquestes últimes fan referència a la recerca i innovació universitària, l'ús del transport públic o les finances públiques. Govern destaca que les prioritats del pla passen per la qualitat i les bones pràctiques estadístiques, l'aprofitament i la integració de dades administratives, la realització d'estadístiques rellevants i adaptades a les necessitats socials, polítiques i econòmiques del país, i la governança i la qualitat de la dada.

En la reunió feta avui i presidida per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, s'ha aprovat l'avantprojecte de llei. 

tracking