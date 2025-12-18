Sentència
El Superior rebutja concedir la semillibertat a un dels acusats de contractar un sicari
També havia demanat poder passar el Nadal amb la família i tampoc se li ha concedit
El Tribunal Superior de la Justícia d'Andorra ha rebutjat concedir el règim de semillibertat amb arrest domiciliari que el lletrat d'un dels acusats de contractar un sicari perquè extorsionés l'exgerent de Construccions Buiques, havia demanat per a ell i el germà. Els dos germans van ser sentenciats a quatre anys i quatre i mig respectivament per aquest fet.
La defensa, havia al·legat durant la vista celebrada a final de novembre que aquest règim que buscava l'acusat tan per ell com pel germà, el de l'arrest domiciliari, s'ha concedit en casos més greus. El lletrat també s'havia acollit al fet de la bona conducta que està tenint el sentenciat a la presó de la Comella per intentar convençer el Tribunal. A més, l'acusat i sabent que el Nadal estava pròxim, també havia demanat poder passar les festes amb la família, cosa que finalment, tampoc se li ha concedit.
