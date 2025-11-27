Tribunals
La defensa d'un dels germans del 'cas Buiques' demana la semillibertat amb arrest domiciliari
El lletrat al·lega que la conducta del condemnat és exemplar i que la reinserció ha de ser continuada
El recurs presentat per la defensa d'un dels germans condemnats a presó pel 'cas Buiques' demana la semillibertat amb arrest domiciliari al·legant una conducta impecable durant la seva estada a la presó i un risc nul de perillositat en la reincidència del delicte. El lletrat també ha explicat les dificultats per poder accedir a la jurisprudència en casos similars de denegació de llibertats o d'habeas corpus al Tribunal de Corts i ha demanat una jurisprudència uniforme, posant èmfasi en el fet que la reinserció ha de ser de manera continuada. La defensa també ha al·legat que el condemnat treballa tots els dies de la setmana, que segueix pagant la seva condemna sense cap mena de retard i que la privació de la semillibertat la viu com una segona condemna, detallant que en altres casos més greus sí que s'ha pogut establir l'arrest domiciliari.
NACIONAL
Redacció
Per la seva banda, el Ministeri Fiscal ha demanat la desestimació del recurs, al·legant que, tot i que també busquen la reinserció, aquesta ha de ser progressiva, i que s'ha de fer un tractament ordinari del cas. També ha desestimat que la presó sigui una doble condemna i, pel que fa a la jurisprudència, ha explicat que el Tribunal de Corts no pot generar-la en aquests casos.
En darrera instància, el condemnat ha expressat, entre llàgrimes, la voluntat d'obtenir la semillibertat segons les condicions que designi el Tribunal, tant per ell com pel seu germà, assegurant que està complint la condemna de manera impecable, que la presó li ha servit per aprendre i que té ganes de retornar amb la família i la parella, sobretot en aquestes dates pròximes a Nadal.