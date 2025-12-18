Consell General
El PS proposa avançar a 2027 la igualtat de permisos de maternitat i paternitat
Els socialdemòcrates aposten per una llei més ambiciosa i transformadora en l’àmbit laboral
El Partit Socialdemòcrata ha proposat avançar a l’any 2027 –i no pas al 2033 com preveu el text actual– la igualtat total dels permisos per naixement, adopció i acolliment entre mares i pares, com una de les esmenes principals al Projecte de llei per al foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral. En roda de premsa, la presidenta del grup parlamentari, Susanna Vela, i el president suplent, Pere Baró, han defensat que la igualtat no pot quedar en una declaració d’intencions, "sinó que ha de traduir-se en drets concrets, efectius i amb un horitzó temporal raonable".
El PS també proposa canviar el títol de la llei i el llenguatge utilitzat per visibilitzar el valor del treball de cures, a més de garantir l’acumulació de permisos en famílies monoparentals i l’equiparació dels permisos d’adopció i acolliment. A més, les esmenes reforcen la seguretat jurídica del sistema per a empreses i treballadors, i defensen que sigui la CASS qui continuï assumint el cost de les prestacions. "No és acceptable que una criatura que neixi avui creixi en un sistema que encara assumeix que la cura recau principalment en la mare", ha afirmat Baró, que ha tancat la presentació reclamant una llei "valenta, útil i transformadora".