Igualtat
La baixa de paternitat podria implementar-se abans del 2033
El Govern realitzarà un estudi la tardor del 2026 per tal d'assolir una major celeritat en la igualtat
El projecte de llei del permís igualitari, aprovat avui pel consell de ministres, obliga a Govern a realitzar un estudi, transcorreguts els 3 primers semestres des de l'aplicació de la llei, "per tal d'assolir amb major celeritat la paritat entre els períodes de descans". Així ho ha explicat aquesta tarda la secretària d’Estat d’Igualtat, Mariona Cadena, en roda de premsa posterior al consell de ministres. Cadena ha apuntat que l'esmentat anàlisi es durà a terme a partir d'indicadors econòmics i que "es farà durant l'any vinent, ja que la llei hauria d'entrar en vigor a partir de l'1 de gener del 2026". L'objectiu, a hores d'ara, és que el 2033 es pugui incrementar a 20 setmanes la baixa de paternitat, que es troba ara en 28 dies, igualant-la així a la de la mare. Aquest fet suposaria un augment de dues setmanes l'any fins al 2033. L'estudi haurà de comprovar si es poden escurçar els terminis, sempre que sigui sostenible econòmicament.
Les famílies monoparentals podran acumular les baixes com si hi hagués dos progenitors, fins a les 38 setmanes, segons el projecte de llei. Aquestes famílies hauran de notificar a la CASS i a l'empresa, la voluntat de fer ús de l'acumulació.
La consecució del permís igualitari ha estat criticat des de l'oposició i també dels sindicats, pel temps llarg d'execució. Govern ho justifica per preservar les finances públiques, ja que el cost extra que suposarà es calcula en 19,5 milions d'euros més al llarg d'aquests vuit anys. En aquest sentit, Cadena ha defensat que "el projecte de llei és responsable, ponderat i equilibrat", i que "s'accelerarà en el cas que sigui viable".