‘Nou’ Entry/Exit però mateixa contractació
Molné anuncia que Espanya ha decidit ajornar l’aplicació del nou sistema fins a l’abril
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, va anunciar ahir, durant l’esmorzar de Nadal de Govern amb la premsa, que els contactes amb Espanya havien estat fructífers i que el país veí del sud havia decidit ajornar l’aplicació de l’Entry/Exit System fins a l’abril del 2026, una data que torna a estar en sintonia amb el que va fixar la Unió Europea en un principi i que “ens permetrà acabar la temporada d’hivern amb total normalitat”. Segons Molné, la data anunciada per Espanya en primer terme per aplicar el nou sistema fronterer, al febrer, no responia a “cap tipus de pressió”, i va destacar la “bona comunicació” amb el seu homòleg espanyol, Fernando Grande Marlaska. En aquesta línia, l’ajornament de l’Entry/Exit no suposarà cap canvi en el reglament actual i no es modificaran els requisits a l’espai Schengen per part dels extracomunitaris.
En tres anys i un màxim del 25%
Ignasi de Planell
“Apropar-nos a Europa no anirà en detriment de la nostra seguretat, sinó al contrari”
Segons la ministra, les negociacions per a l’acord fronterer amb la Unió Europea es troben “molt avançades”, tot i que no es podrà tancar abans del 2026 per la inclusió d’una clàusula per d’introduir dins la regulació els països europeus fora de la UE, però que pertanyen a l’espai Schengen. Aquesta clàusula ha de ser debatuda al si del Council Working Party on Frontiers, que es reunirà el gener del 2026. Tot i això, va afirmar que el cos de l’acord està tancat i que aquest no introduirà un control sistemàtic a les fronteres, tant dels turistes com dels residents extracomunitaris, “la qual cosa ens hauria portat al col·lapse”, va afirmar Molné. L’altre aspecte important serà el nou filtre per tenir accés a la informació de les bases de dades de l’espai Schengen “per tenir una immigració més segura” i afavorir la cooperació judicial i policial. El nou sistema haurà de comportar una modificació dels procediments d’immigració per adaptar-los a les noves bases de dades. Mentre això no es produeixi, Molné va esmentar la possibilitat de posar en marxa un sistema d’autorització provisional mentre Espanya i França realitzen les comprovacions de seguretat, i va posar en relleu la importància de la contractació en origen per agilitzar els tràmits.
“La nova data ens permetrà acabar la temporada d’hivern amb total normalitat”
En aquesta línia, Xavier Espot va assegurar que “sempre hem defensat que apropar-nos a Europa, ben al contrari del que diuen alguns polítics, no anirà en detriment de la nostra seguretat, sinó al contrari”.
