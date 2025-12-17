TROBADA DE NADAL
Espot reconeix que es va precipitar en l’anunci del referèndum de la UE
Govern admet que l’anunci ha polititzat i polaritzat de manera excessiva el debat
El cap de Govern, Xavier Espot, va fer autocrítica durant la compareixença de Nadal amb els mitjans en reconèixer que el compromís de celebrar un referèndum ha contribuït a polititzar i polaritzar el debat sobre l’acord d’associació: “A partir del moment que dius que faràs un referèndum sobre una determinada qüestió, estàs polititzant fins a les màximes conseqüències i el fet d’haver assumit aquest compromís ha radicalitzat les posicions al tomb d’aquest projecte”, va explicar. Tot i això, va refermar que si els tempos ho permeten, el Govern complirà la seva paraula i portarà l’acord a votació ciutadana durant aquesta legislatura. En aquesta línia, Espot va explicar que el model de San Marino ha portat el debat “a un nivell més tècnic”, aconseguint un consens més ampli.
“El fet d’haver assumit aquest compromís ha radicalitzat les posicions al tomb del projecte”
Sobre el futur del calendari, Espot va reconèixer que hi ha diverses opcions sobre la taula, totes vàlides, però que no serà ell qui decideixi: “S’obren noves perspectives, com ara fer unes eleccions plebiscitàries, presentar-se a unes eleccions dient que potser no cal fer un referèndum o mantenir aquest compromís. Puc entendre totes aquestes opcions i crec que totes elles es poden argumentar. A partir d’aquí, jo poc hauré d’avalar.”
NACIONAL
En tres anys i un màxim del 25%
Ignasi de Planell
Espot també va avançar que el Consell de la UE no prendrà una decisió definitiva sobre la naturalesa de l’acord d’associació abans del canvi de presidència europea. Així, la resolució quedarà en mans de la presidència xipriota, que s’iniciarà el 2026. Tot i això, Espot va assegurar que les negociacions es troben molt avançades i que la decisió final podria arribar durant “el mes de gener o, com a màxim, al febrer”. En aquest sentit, Espot va indicar que tot apunta que l’acord serà qualificat de mixt, tot i que només dues parts molt concretes tindrien aquesta consideració: l’article relatiu a la bona governança en matèria fiscal i el que fa referència a les inversions de cartera, que representen una part “mínima” del conjunt del text.
El cap de Govern va admetre que encara no es pot garantir que la consulta es pugui celebrar durant l’actual legislatura. En cas que els terminis no ho permetin, va assegurar que correspondrà al pròxim executiu convocar-la.
NACIONAL
‘Nou’ Entry/Exit però mateixa contractació
Pedro García
LA DESVIACIÓ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA ESTARÀ ACABADA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2027
Ferré també va detallar que la desviació de la Massana-Ordino quedarà finalitzada durant el segon semestre del 2027, mentre que les obres d’eixamplament de la carretera general 2 (CG-2), entre la cascada de Moles i l’Aldosa de Canillo, començaran el gener vinent i s’allargaran fins al segon semestre del 2027. Aquestes infraestructures permetran reduir el trànsit un 68% a Sant Julià de Lòria i un 72% a la Massana, i també disminuiran les emissions de CO2 el 41% a Sant Julià i el 45% a la Massana.