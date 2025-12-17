Telecomunicacions
Andorra Telecom completa l'ampliació del 5G amb la banda de 3,5 GHz
La incorporació duplica la capacitat i la velocitat de la xarxa i reforça el servei davant l’augment del consum de dades
Andorra Telecom ha completat aquest any l’ampliació de la xarxa 5G al país amb la incorporació de la banda de 3,5 GHz, una tecnologia que permet duplicar la capacitat de tràfic de cada estació base i millorar de manera significativa la qualitat del servei davant l’increment constant de l’ús de dades mòbils. El desplegament s’ha dut a terme després de mesos de treball iniciats al juny, amb la preparació de centrals, la reorganització de fibres i la instal·lació de la nova infraestructura, culminant-se durant la tardor.
Aquesta ampliació no substitueix la xarxa existent, sinó que hi afegeix una nova capa de capacitat i rendiment. La primera posada en funcionament es va fer a Pal amb motiu de l’arribada de La Vuelta, on la tecnologia va demostrar una elevada eficiència absorbint el fort pic de trànsit generat per l’esdeveniment. Prèviament, Andorra Telecom ja havia activat aquesta millora a l’Estadi Nacional, un reforç clau durant la inauguració dels Jocs dels Petits Estats.
Tots els clients amb dispositius compatibles ja poden gaudir dels avantatges del 5G a 3,5 GHz, que ofereix més capacitat i velocitat —el doble que el 4G—, connexions més estables, menor latència i una millor experiència en entorns amb alta afluència, com centres urbans, zones comercials, estacions d’esquí o esdeveniments esportius i culturals. Actualment, la xarxa 5G dona cobertura al 91% de la població i està instal·lada en 44 ubicacions del país, com Encamp, Anyós, la Massana, Arinsal, Santa Coloma, Grau Roig, Pas de la Casa, Canillo o Soldeu.
TRANSFORMACIÓ DIGITAL 2025
Jordi Nadal: “El 5G d’alta velocitat arribarà al 91% de la població”
Redacció
Amb aquest desplegament, Andorra Telecom reforça la seva posició com a operador tecnològic capdavanter a escala europea, oferint una banda estàndard de 5G que encara no està disponible a tots els països. El responsable de Màrqueting i Vendes de l’operador, Xavier Agulló, ha destacat que aquesta ampliació permet “tancar un projecte clau per reforçar la qualitat del servei mòbil”, assegurant una xarxa preparada per respondre amb garanties al creixement del consum de dades i oferir més capacitat, estabilitat i una experiència molt més fluida en qualsevol situació.