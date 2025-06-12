Telecomunicacions
19 petits estats es reuneixen al Telefòrum Andorra per tractar el desplegament del 5G
La trobada se celebra a l'hotel ArtHotel d'Andorra la Vella
Compartir sinergies entre operadors, masterclass d'un expert en tecnologia i una sessió d'explicació dels nous mètodes de comunicació. Així ha iniciat el Telefòrum Andorra 2025 que, aquest dijous, viu la seva segona jornada a l'hotel ArtHotel d'Andorra la Vella. Una trobada que fa 25 anys que es realitza i que fa tretze que no es portava al país, on els petits estats de tot el món es reuneixen per tractar el desplegament del 5G i els nous reptes associats, les aplicacions pràctiques de la intel·ligència artificial en l’àmbit de les telecomunicacions i les tendències de futur del sector. "És molt enriquidor perquè compartim experiències entre països" ha destacat el director general d'Andorra Telecom i president del Telefòrum, Jordi Nadal. Una trobada on Andorra també ha pogut aprendre sobre la forma de procedir d'altres països i com fer front al repte de la possible l'associació a la Unió Europea.
Dels 19 petits estats que participen, només tres europeus estan encara en un monopoli: Andorra, Mònaco i Groenlàndia, mentre que l'altra dotzena de països estan en competència en alguns aspectes. De fet, tot i que sembli que tenen similituds entre ells, està "entre cometes". "Molts d'ells es van liberalitzar i privatitzar o moltes privatitzacions es van tirar endarrere com ara Gibraltar o l'Illa de Guernsey" ha concretat Nadal. Amb tot, alguns dels governs d'aquests territoris tenen la idea de tenir un monopoli d'infraestructures, un model que es defensa des d'Andorra. Per la seva banda, el cap del departament de compliance a Post Luxembourg, Joel Weiler, ha mencionat que els petits estats tenen molts grans canvis similars que han de poder afrontar com, per exemple, l'apropament proactiu del principal text reglamentari europeu. "Podem parlar en un entorn 'friendly' encara que hi hagi competència entre països. És un entorn que es manté de forma estable i ens permet fer reunions i mantenir conversacions sense fer-se el menys mal possible" ha destacat Nadal.
En la primera sessió de dimecres es va fer una xerrada entre operadors, sense espònsors, on també va acudir un expert en telecomunicacions de la Universitat de Londres per fer un intensiu sobre les noves tendències amb el 5G o les implementacions de la intel·ligència artificial (IA). "Ens va fer la masterclass i li vam bombardejar a preguntes i a casos pràctics. Ha estat molt profitós, són xerrades intenses i denses de treball" ha explicat el president del Telefòrum. En aquest sentit, Andorra ha aprofitat per compartir les seves utilitzacions de la IA en les telecomunicacions, les quals estan servint d'exemple per a altres operadors; i Luxemburg, un dels països més grans presents, ha fet una presentació sobre la part més legal de les tendències i quines són les regulacions que el regulador europeu vol imposar. "Tenim una estreta comunicació amb Andorra Telecom per intercanviar les millors experiències pràctiques" ha conclòs Weiler.