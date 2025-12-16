PROPOSTES PARLAMENTÀRIES
Concòrdia planteja un canvi electoral per donar més importància al Consell
El grup presenta oficialment una reforma electoral per tenir llistes obertes
Concòrdia va presentar ahir de manera oficial una proposta de reforma del sistema electoral, que busca recuperar un model ja utilitzat en el passat, basat en llistes unipersonals i obertes. L’objectiu és fomentar la participació ciutadana i reforçar el paper del Consell General, evitant que els consellers escollits acabin fent el salt al Govern un cop iniciada la legislatura.
“Els aspirants hauran de tenir molt clar que es presenten per servir el Consell General”
La iniciativa planteja dividir en dos el vot parroquial, de manera que dins del sobre es puguin escollir fins a dos candidats –del mateix partit o diferent– en lloc del sistema actual, en què es vota una llista tancada. Tal com van explicar els consellers generals Cerni Escalé i Pol Bartolomé, la reforma pretén “reforçar institucionalment la cambra parlamentària”. Fins ara, com que la llista més votada era la que es quedava amb els dos consellers, si un d’ells assumia un càrrec al Govern poques setmanes després de l’inici del mandat –un fet “massa habitual”, segons els consellers– el seu substitut era el tercer membre de la mateixa llista parroquial. Amb el nou model, aquest relleu podria correspondre a un candidat d’un altre partit, fet que, segons Bartolomé, obligaria “els aspirants a tenir molt clar que es presenten per servir el Consell General”. Bartolomé va remarcar que el sistema també ampliaria les opcions de l’electorat i, en conseqüència, la participació política, estancada els últims anys, segons va lamentar el lauredià.
La proposta, que el conseller va qualificar de “reforma quirúrgica”, es concreta en vuit articles molt delimitats. Entre les mesures previstes hi ha la garantia d’una participació equilibrada entre homes i dones, i la reducció del nombre de signatures necessàries per presentar una candidatura, que passaria del 0,5% al 0,25% del cens electoral.
Escalé va lamentar que les nou proposicions de llei presentades fins ara pel seu grup no hagin prosperat, però no va afegir que no es tanquen a un “miracle de Nadal” que els doni el suport de la majoria. Tot i això, va assegurar que continuaran impulsant iniciatives legislatives “fins al final de la legislatura” i va expressar el desig que les propostes es puguin debatre en seu parlamentària seguint el procediment previst al reglament del Consell.