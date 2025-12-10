IMMIGRACIÓ
El Govern considera resolta la problemàtica laboral per l'Entry/Exit
Casal defensa que el pont de la Puríssima era una "prova de foc" i que "les coses han funcionat bé"
El nombre de sol·licituds rebutjades per incomplir els nous requisits migratoris derivats de l'Entry/Exit ha baixat ja al 8,6% del total. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha tornat a actualitzar les dades d'impacte de les noves regles per als treballadors extracomunitaris a la quota de temporada i ha constatat que la problemàtica que s'augurava en un inici no s'ha acabat produïnt. Casal ha apuntat que el pont de la Puríssima que s'acaba de superar era "la prova de foc" i que "les coses han funcionat bé". "Els sectors han respost de manera satisfactòria".
A hores d'ara immigració ha rebut 3.671 sol·licituds de permís de temporada, un 74% del total previst al contingent. L'any passat per aquestes dates se n'havia consumit aproximadament el 78%.