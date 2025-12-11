Consell General
La majoria frena la proposta de Concòrdia per augmentar l'edat de consentiment
Segués ha advertit el Govern del "contraban legislatiu"
“Negar un debat va en contra de l'objectiu d'aquesta cambra”, ha acusat presidenta suplent de Concòrdia, Núria Segués, tot lamentant el bloqueig d'una discussió "necessària". El Consell General ha rebutjat aquest dijous la proposició de llei de Concòrdia per modificar el Codi Penal en matèria de consentiment i per elevar l’edat mínima. La majoria parlamentària de Demòcrates i Ciutadans Compromesos ha defensat la conveniència d’esperar el projecte de llei global de reforma del Codi Penal que el Govern preveu entrar a tràmit el gener del 2026.
Segués ha lamentat que totes les nou iniciatives legislatives presentades pel seu grup hagin estat descartades. Segués ha celebrat que la majoria comparteixi part del diagnòstic sobre les mancances de la legislació actual, però ha denunciat que “malgrat això, no es prengui en consideració la proposta”. També ha criticat la manca d’informació tècnica remesa a la comissió i ha advertit del “contraban legislatiu” en un context en què ja hi ha projectes penitenciaris i penals en tràmit.
Des del grup socialdemòcrata, la consellera Laia Moliné ha donat suport al debat alertant de les mancances jurídiques vigents. “Andorra ha quedat desfasada. Hi ha risc legal i institucional. La manca de seguretat jurídica és insuficient per la realitat actual”, ha advertit. Moliner ha defensat que hi ha aspectes àmpliament consensuats que no haurien d’esperar al projecte de Govern.
La presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha insistit en aquesta línia. “Estem aquí per treballar. És sorprenent que, si esteu d’acord amb el fons, no admeteu la proposició”, ha assenyalat Montaner. Ha insistit que si hi ha consens, cal començar a treballar.
La majoria defensa la coherència i l'ordre legislatiu
Cal esperar el text complet del Govern, així ho defensa la majoria. El president del grup demòcrata, Jordi Jordana, ha remarcat que el projecte ja es troba en mans del Consell Superior de la Justícia i arribarà al Consell General en qüestió de setmanes. “Des del punt de vista de tècnica jurídica i de fer les coses amb ordre, no podem aprovar una proposta per després introduir esmenes al vostre text. El projecte de Govern és molt més ampli i coherent”, ha expressat, tot indicant que és millor treballar en base del text de l'executiu. Tot i això, Jordana ha reconegut que hi ha punts compartits i ha assegurat que “el criteri desfavorable d’avui no impedeix assolir consensos en un futur”, tal com ha compartit la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné.
En defensa de la posició de Govern, Molné ha recordat que les dades no justifiquen una actuació d’urgència i que ja hi ha un treball fet i un text de gran calatge en les mans del Consell Superior de la Justícia, tot suggerint que la presentació de la proposta al consell general és imminent. D'altra banda, ha apuntat a Montaner qui ha apuntat un augment de la criminalitat i la inseguretat al país. “No han augmentat els delictes; s’han mantingut estables o fins i tot han disminuït en algunes tipologies. La idea que no hi havia seguretat al país és falsa”, ha apuntat la ministre. "Juntament amb el cap de la policia, Bruno Lasne, vam presentar les dades fa setmanes, li podem facilitar l'informe presentat si s'ho va perdre", ha convidat Molné.
Concòrdia lamenta l'oportunitat perduda
En la rèplica final, Segués ha insistit que el Govern “té una via directa per introduir tots els neguits tècnics que consideri necessaris” amb els grups de la majoria i que la reforma proposada ja respon a elements que el Govern també identifica. Ha demanat aprofitar el temps fins a l’entrada del projecte general.
El ple del Consell General ha rebutjat l’admissió a tràmit de la proposició de Concòrdia, confirmant que qualsevol canvi sobre el consentiment i l’edat mínima haurà d’esperar a la gran reforma del Codi Penal prevista per al gener del 2026 amb el text del Govern.
