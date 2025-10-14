POLÍTICA
Concòrdia pretén situar l’edat de consentiment sexual als 16 anys
El grup parlamentari demana penes més dures per a les agressions a menors
El grup parlamentari de Concòrdia va presentar ahir una nova proposició de llei que planteja la modificació del Codi Penal per reforçar la llibertat i la seguretat sexual de menors i adolescents per protegir-los millors davant les agressions sexuals. La va anunciar la presidenta suplent, Núria Segués, i la proposta es basa en tres punts. Augmentar l’edat de consentiment sexual dels 14 als 16 anys, ja que es considera que amb 14 anys encara no hi ha la maduresa emocional necessària per consentir de manera plena. Fer un nou redactat per a la definició de consentiment sexual que estableixi que aquest només es dona de manera lliure, informada i expressada, podent revocar aquest consentiment en qualsevol moment. També s’estableix que el silenci o la passivitat no poden ser interpretats com a consentiment. S’incorporen agreujants específics per a delictes comesos contra menors, específicament dels zero als quatre anys, i per a casos en què l’agressor tingui una relació d’autoritat sobre el menor. També es preveuen algunes excepcions, com ara els casos de relacions consentides entre adolescents, sempre que la diferència d’edat sigui de dos anys o menys, per evitar criminalitzar la sexualitat adolescent. Finalment, també s’adeqüen aquests delictes als de la prostitució i proxenetisme en menors, incrementant la resposta penal en aquests casos quan es desenvolupin en un context de criminalitat organitzada i com a mètode de reforçar la persecució de l’explotació sexual de menors. “La llibertat sexual és un dret fonamental vinculat a la dignitat humana i al lliure desenvolupament”, va declarar Segués. Aquestes modificacions busquen que es protegeixi la llibertat sexual de manera col·lectiva, especialment quan es tracta de menors, reforçar el missatge que el consentiment no és negociable, i donar compliment als compromisos internacionals d’Andorra en matèria de drets humans i igualtat de gènere.
“La llibertat sexual és un dret fonamental vinculat a la dignitat humana i al lliure desenvolupament”