El gasoil s'encareix un 2,3% al novembre
L'augment de preus dels carburants ha estat generalitzat el mes passat
Els carburants s'han encarit el novembre de manera generalitzada respecte a l'octubre, segons el recull d'Estadística. El preu del gasoil de locomoció ha augmentat un 2,3% per situar-se en 1,243 euros per litre, i en 1,273 euros en el cas del tipus millorat. La pujada de la gasolina ha estat d'un 1,4% la de 95 octans, fins a 1,307 euros per litre, i la de 98 octans ha augmentat fins a 1,367.
La comparativa amb els preus del novembre passat mostra una baixada dels carburants, ja que la tarifa de la gasolina s'ha reduït un 3,8% i la del gasoil, un 0,7%. En aquella data el litre de gasolina costava 1,359 euros i el de gasoil, 1,252 euros.
La importació de carburants augmenta un 2,7%
La importació de carburants durant el mes de novembre ha estat de 12,51 milions de litres, fet que suposa una variació positiva del 2,7% respecte al mes de novembre de l’any anterior. Respecte a l’octubre d’enguany, la variació mensual és del -15%.
De gener a novembre del 2025, la importació dels carburants ha estat de 147,26 milions de litres, el que representa una variació percentual del -0,4% en contraposició al mateix període de l'any 2024.
En els darrers 12 mesos, la importació de carburants ha estat de 162,52 milions de litres, la qual cosa suposa una variació negativa del 0,2% respecte als 162,79 milions de litres importats durant el mateix període anterior.
