La importació de carburants cau un 7,9% a l’octubre
El consum acumulat de gener a octubre ha baixat lleugerament
El mes d’octubre del 2025 es van importar 14,71 milions de litres de carburants, amb una variació negativa del 7,9% respecte a l’octubre del 2024. La comparació amb el mes de setembre del mateix any mostra una variació positiva del 25%, segons publica Estadística. El descens de l'octubre frega el 30% en el cas del fuel domèstic i el 3% per al gasoil de locomoció, i l'entrada de gasolina sense plom ha pujat un 4,8%.
El total importat de gener a octubre del 2025 és de 134,75 milions de litres, xifra que representa una variació negativa del 0,7% en relació amb el mateix període del 2024. El balanç dels últims dotze mesos registra un volum de 162,19 milions de litres, amb una baixada de l’1,4% respecte als 164,45 milions de litres del període anterior equivalent, indica Estadística.
