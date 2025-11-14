BENZINA
El preu del carburant baixa a l’octubre, seguint un any de descens
Els carburants es va tornar a abaratir a l’octubre respecte al mes de setembre, segons l’últim informe del departament d’Estadística. El gasoil de locomoció ha experimentat un descens del 0,5%, i s’ha situat en 1,22 euros per litre, mentre que el gasoil millorat cotitza a 1,25 euros el litre, un preu que també s’ha reduït en un 0,6%. Les gasolines sense plom de 95 i 98 octans també van baixar un 0,7%, fins als 1,29 euros i 1,35 euros. En comparació amb l’octubre del 2024, el descens és més acusat: la gasolina de 95 octans cau un 4,1% i la de 98 octans un 3,9%, mentre que el gasoil de locomoció cau un 2,2%