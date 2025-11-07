LA DEIXA DE L'AVI FLORENCI
La família Pujol sent “vergonya” d’haver tingut diners a Andorra
Un dels fills de l’expresident català, l’Oriol, reconeix que “no és una cosa bonica”
Oriol Pujol va admetre ahir que tenir diners a Andorra fruit de la deixa del seu avi Florenci va ser una decisió “vergonyosa” i que “no és una cosa bonica”. L’exdirigent de CDC ho va expressar en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què va defensar que la seva família ha estat víctima d’un “procés de ridiculització” i d’una instrucció judicial amb “direcció política”. Segons ell, el cas contra els Pujol tenia com a objectiu final “el cap de Pujol”.
Durant l’entrevista, va explicar que la seva família es va sentir sola durant els primers anys de la investigació, que qualifica d’“allau de falsedats”, i que van afrontar aquells moments amb molta pressió mediàtica i social. Segons Oriol Pujol, l’entorn polític i institucional també va girar-los l’esquena, i lamenta que molt poca gent els donés suport públic en aquell període inicial tan delicat.
Preguntat sobre si creu que Catalunya ha perdonat l’expresident Jordi Pujol, Oriol Pujol va respondre que no sap si la paraula és “perdonar”, però creu que sí que l’han entès. “L’error hi és, però també el llegat”, va afegir l’expolític.
Pel que fa al judici que començarà el 24 de novembre a l’Audiència Nacional, es va mostrar convençut que “anirà bé” i que no hi haurà cap pena de presó. Va confirmar que el seu pare vol assistir al judici, però des de Barcelona, perquè el seu estat físic no li permet viatjar a Madrid. “El cos no li aguanta per anar-hi. Pot ser bastant mortal”, va dir.
La defensa de Jordi Pujol ha al·legat davant el tribunal que presenta marcadors d’Alzheimer i ha demanat declarar per videoconferència.