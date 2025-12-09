Salut
La incidència de la grip experimenta un increment "important"
La taxa se situa en 137,77 casos per cada 100.000 habitants
Els casos de grip al Principat han experimentat un increment important respecte a la setmana passada, segons l'informe publicat pel ministeri de Salut. Les dades indiquen que la incidència, de l'1 al 7 de desembre, ha estat de 137,77 casos per cada 100.000 habitants, pels 26,41 casos de la setmana passada, fet que mostra que "la taxa d'incidència està per sobre del llindar mitjà d'incidència per aquesta temporada (115,19 casos per 100.000 habitants), però encara per sota del que es considera nivell alt (160,12 casos) i sobre passant el llindar mitjà". Aquest increment, tal com ha avançat avui el Diari, és causat per la variant K, amb una capacitat més elevada de contagi.
El percentatge de mostres positives la setmana 48 ha estat de 18,6. De les mostres positives, el 69,23% han estat per Grip A, seguides per VRS amb un percentatge del 23,08%, i en menor percentatge Rhinovirus/Enterovirus amb 8%.
Les xifres setmanals indiquen que la taxa d'incidència d'infeccions respiratòries agudes (ARI) ha arribat a 398,35 casos per 100.000 habitants.. Pel que fa al nombre de casos declarats, s'observa que hi ha "una clara tendència a l'alça" i la franja d'edat més afectada és la de 0 a 4 anys.
