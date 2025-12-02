SALUT
La incidència de la grip se situa per sobre del llindar epidèmic
Andorra va superar lleugerament el llindar epidèmic de la grip després d’un augment de la incidència durant la darrera setmana, segons va informar el ministeri de Salut. Les dades de vigilància dels virus respiratoris indiquen que, entre el 24 i el 30 de novembre, la taxa d’incidència va pujar fins als 26,41 casos per cada 100.000 habitants, deu més que la setmana anterior.
Les infeccions respiratòries agudes també han experimentat un increment i, per primera vegada aquesta temporada, van sobrepassar el llindar epidèmic, situant-se en 223,26 casos per 100.000 habitants. Els infants d’entre 0 i 1 any són la franja més afectada.
Pel que fa a les mostres analitzades, el 12,5% van resultar positives. D’aquestes, el 36% corresponen a rinovirus/enterovirus, seguides de la grip A (32%), el virus respiratori sincicial (24%) i l’adenovirus (8%).